Премьер Малайзии, президенты Афганистана и Намибии... фото
Премьер-министр Малайзии Махатхир бин Мохамад прибыл с визитом в Баку для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран - членов Движения неприсоединения.
Как сообщает АзерТАдж, премьер-министра Малайзии в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.
Для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран - членов Движения неприсоединения в Баку приехали президент Намибии Хаге Готтфрид Гейнгоб, президент Афганистана Ашраф Гани, председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.