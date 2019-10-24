Тренер АПОЭЛ азербайджанскому журналисту: «Это не ваше дело…»

«Я думаю, что сегодня мы увидели напряженный футбол против очень сильной команды. « Карабах » учел предыдущий наш матч и сыграл лучше. Моя команда показала характер. Мы проигрывали 0:1, но смогли выйти вперед. Сделать это при такой поддержке сопернику было очень непросто.

Во втором тайме «Карабах» больше владел мячом. Я доволен тем, что мы заработали одно очко. С этим результатом мы возвращаемся в гонку за выход в плей-офф.

Многие другие команды тоже будут иметь проблемы в Баку против «Карабаха». Но мы можем выиграть дома. Это будет сложно, но возможно. В таком случае у нас, как и у «Карабаха», будет 4 очка.

Кипрские СМИ пишут, что я в случае неудачи буду отправлен в отставку? Что вы хотите от меня услышать? Меня не интересует, что пишут газеты.

Я остался доволен не столько игрой, сколько нашим командным духом. Конечно, у нас есть проблемы. Игроки должны научиться лучше владеть мячом. Сегодня мы изменили систему, играли по схеме 5-3-2. Мы можем играть лучше. Мы плохо стартовали в группе. Постараемся выправить наши дела и определить оптимальный состав.

В центре поля нам не хватало креативности. Главное, что ребята хотели победить, верили в успех. Будем работать над улучшением игры. Дома против «Карабаха» мы будем играть иначе».

Далее один из азербайджанских журналистов задал Доллю следующий вопрос: «Сегодня во время матча вы, находясь у бровки, не свистели своим игрокам, как это было во время вашего визита в Баку в августе. С чем это связано? Теперь вы общаетесь с игроками по-другому?».

«То, как я общаюсь со своими игроками, - не ваше дело», - последовал жесткий ответ немца.