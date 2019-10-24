Турция рассчитывает, что Вашингтон передаст «главнокомандующего» арабо-курдскими отрядами в Сирии (SDF) Мазлума Абдо Анкаре, так как турецкое правительство считает его террористом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.

«Террорист, которого называют Мазлумом, находится у нас в розыске, и США должны передать его нам. Я дал указание министру юстиции, чтобы он подготовил запрос о выдаче террориста Мазлума из США», - сказал Эрдоган, добавив, что выразил свое возмущение президенту США Дональду Трампу в связи с тем, что он переписывается с Абдо и переслал письмо лидера сирийских курдов Эрдогану, приобщив его к скандальному посланию турецкому лидеру. передает РИА Новости.