Этот матч многое нам даст. Несмотря на то, что мы проигрывали, смогли сохранить игровую дисциплину, хладнокровие и нам удалось сравнять счет.

«Получилась интересная игра. Была хорошая борьба, были голы… Болельщики приходят на стадион за этим. Мы сыграли хорошо, только не хватило победы. Я доволен футболистами, доволен игрой.

Поздравляю своих игроков и наших болельщиков. У нас была потрясающая поддержка!

Не могу сказать, что мы транжирили голевые моменты. Нужно учитывать игру соперника. Большинство моментов, кроме двух, были созданы в условиях борьбы. Было сложно забить из таких ситуаций.

Да, Махир Эмрели пока не в форме. И не только он. У нас были и другие травмированные. Конечно, есть разница между готовым и только восстановившимся игроком. Выпускать Махира с первых минут было рискованно. У него такая травма, что в случае сильного удара мог бы быть рецидив. Мы рассчитывали, что он сыграет 30 минут. Но затем решили выпустить его на весь второй тайм. Он сыграет нормально. Соперник играл в три центральных защитника. Была плотность в их обороне. Я выпустил Махира, чтобы сохранить темп впереди.

Я надеюсь, что и наши нападающие будут забивать. Один день забивает защитник, в другой раз – полузащитник, в третий раз - нападающий. Хочется верить, что в будущем будем лучше использовать моменты.

Если брать ход игры и учитывая то, что мы проигрывали, я остался доволен результатом. В августе мы контролировали игру и проиграли. Сегодня мы снова вели игру, но опять проигрывали. Возможно, то поражение сегодня мешало нашим футболистам. В перерыве мы решили не отходить от нашей игры, быть еще более хладнокровными и смогли сравнять счет.

Я провел только одну замену. В ходе игры думал о второй, но игра пошла так, что не стал никого менять. Порой в таких играх замены мешают. Опасался, что наша игра будет нарушена. Мы готовились к матчу именно этим составом. Не знаю, насколько я был прав, не сделав больше замен.

На Кипре нам надо будет быть еще более хладнокровными. АПОЭЛ играл грубо. Не агрессивно, а именно грубо. Нам в выездном матче надо будет быть еще более внимательными. Я не думаю, что дома они будут давать нам больше пространства. Мы должны использовать любую возможность для взятия ворот.

У трех команд есть шансы на 2-е место. Остаюсь при своем мнении, что все будет решаться в последнем туре. Сегодня мы чуть впереди. Постараемся сохранить это преимущество. Не могу сказать, у кого больше шансов».

Также Гурбану Гурбанову был задан вопрос о грубейшей ошибке Рашада Садыхова, из-за которой киприоты забили второй гол, и о том, что болельщики в соцсетях крайне негативно отреагировали на этот ляп капитана команды.

«Футбол такая игра, что не бывает игроков без ошибок. Мы должны знать цену нашим футболистам. Неправильно давать оценку игроку по одному эпизоду. Его ошибка – это одно мгновение. Если анализировать все 90 минут, то Рашад сыграл хорошо.

Первый гол в наши ворота влетел от спины Максима Медведева. Хорошо, что не от Рашада… У Рашада есть силы, чтобы играть, мы должны знать ему цену.

Болельщики говорят, что Рашаду надо уходить? Меня такие разговоры не волнуют. Мы знаем потенциал своих игроков. Я всегда им говорил, что подобные разговоры будут. Они не должны мешать футболистам.

Болельщики могут говорить и писать. Это их право. И меня отправляли в отставку, и мне говорили, чтобы я уходил. В том числе из сборной. Я с уважением отношусь к нашим болельщикам. Но это больше эмоции».