Глава «Роснефти» рассказал, кто главный на мировом рынке нефти

«Если в предыдущие годы мы говорили о том, что на мировом рынке нефти действуют три регулятора — Россия, Саудовская Аравия и США, то сегодня на рынке остался только один регулятор — США», — сказал Сечин.

Глава «Роснефти» подчеркивает, что США наращивают добычу нефти гигантскими темпами. Так, в Пермском сланцевом бассейне, крупнейшем в США, добыча нефти и конденсата выросла более чем на 40% с начала 2017 года. Сегодня объем добываемой там нефти превышает совокупную добычу в Иране, Венесуэле и Ливии.

Сегодня нефть из США поступает более чем в 40 стран. Одновременно доля Ирана на нефтяном рынке Европы снизилась за 2018 год с 27,3 млн до 18,5 млн тонн. В 2019 году поставки в Европу иранской нефти сокращаются, рассказал Сечин.

«Сейчас под американскими санкциями в Иране, Венесуэле и России находится около трети мировых запасов и пятой части мировой добычи нефти», — отметил Сечин, по словам которого, именно США стали главным бенефициаром санкций, касающихся нефти, на европейском рынке, а потери мирового энергетического рынка от этих санкций еще предстоит оценить.