Своего рода сенсацией является 7-е место Грузии, опередившей по этому показателю Великобританию, Норвегию и Швецию!

Всемирный банк опубликовал данные рейтинга об условиях ведения бизнеса в мире (Doing Business). В списке 190 стран. В нем ведущие позиции по-прежнему занимают такие страны как Новая Зеландия (1-е), Сингапур (2-е), Гонконг (3-е). Четвертое у Дании. Пятое и шестое соответственно у Кореи и США.

Впервые в истории к первой десятке лидеров приблизилась Литва, занявшая 11-е место престижного рейтинга. Логично посмотреть и на ее соседок.

Оказалось, что всегда опережающая Литву и Латвию не только в рейтингах, но и по росту ВВП, Эстония на сей раз расположилась на 18-м, а Латвия — на 19-м месте.

Литовский министр экономики и инноваций Виргиниус Синкявичус, удовлетворенный результатом, считает, что после принятия в будущем году закона о банкротстве юридических лиц, его стране вполне под силу попасть в заветную десятку рейтинга.

Наличие такого закона входит в число критериев оценки. Среди таковых - простота регистрации фирм и компаний, налоговая система, легкость получения кредитов и регистрации собственности, защита миноритарных инвесторов, показатели внешней торговли и другие.

Конечно, эти показатели стран Балтии не так уж и плохи, стоит пройтись по всему списку.

Если посмотреть на то, какие места в рейтинговой таблице занимают страны СНГ, то мы увидим, что Россия, пропустив вперед Казахстан (25-е), находится на 28-й ступени таблицы, а Азербайджан на 34-й, опережая Израиль (35-е место), но отстав от Турции (33-е).

Как ни странно, эти государства вырвались вперед по сравнению с такими членами Евросоюза, как Португалия и Польша.

А вот Армения, Молдова и Беларусь соответственно занимают 47-ю, 48-ю и 49-ю строчки. Украина (64-е) находится между Индией (63-е) и Пуэрто-Рико (65-е). Узбекистан - на 69-м.

Ниже всех из бывших советских республик расположился Таджикистан (106-е). Ближе к середине - Кыргызстан (80-е). Замыкает таблицу Сомали.

Конечно, страны экс-СССР, одновременно стартовавшие в условиях независимости в начале 90-х, развивались на протяжении почти 30 лет по-разному. Потому и результаты сегодня таковы, каковы они есть.

Тем не менее, важно следить за показателями ежегодного рейтинга МВФ, чтобы понять, в какую сторону двигаться экономикам и законодательству стран, позволяющему упрощать процедуры регистрации фирм, обеспечивать прозрачность ведения бизнеса, снижение налогового бремени.

Это что-то вроде подсказки аналитикам и советникам правительств, чтобы вовремя ориентироваться в тенденциях мирового развития, сравнивать происходящее у соседей по списку, ориентироваться на лидеров, перенимая их опыт.

Мне кажется, как раз сейчас самое время, во время реформ Ильхама Алиева, Азербайджану обратить внимание на этот рейтинг. Конечно, места в списке МВФ — не догма, а скорее, некая основа для возможных шагов по изменению политики страны в области экономики. Стоить лишь взглянуть на 7-ю строчку таблицы, на которую взлетела Грузия.