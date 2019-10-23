5 ноября в одном из рижских судов будет рассмотрено заявление администратора о неплатежеспособности Dzintars.

Некогда флагман советской парфюмерии, а ныне главное парфюмерное предприятие независимой Латвии — компания Dzintars попала в тяжелую ситуацию. Начат процесс неплатежеспособности последней легенды советской промышленности, уцелевшей после распада СССР на территории Латвийской Республики.

Гром прозвучал не среди ясного неба. Потому поясним вкратце предысторию.

Единственным владельцем предприятия является один из «красных директоров» Илья Герчиков.

Именно он возглавлял Dzintars еще в годы коммунистической власти. В переломные 90-е быстро сориентировался, и, когда все рушилось, выгодно приватизировал все: производственные корпуса, лаборатории, кафе для рабочих, территорию. Он оформил на себя все патенты, сам бренд, все торговые марки и логотипы.

К началу 2000-х имя Герчикова публиковалось в списке самых богатых людей Латвии. Постепенно к делу привлек и сына, который получил свои доли на предприятии.

Породукция, хорошо знакомая гражданам бывшего СССР, стала находить потребителей в ныне суверенных республиках — в России, Узбекистане, Казахстане. Предприятие обзавелось сетью своих фирменных магазинов в Риге и других городах Латвии.

Конкуренция в этой сфере, как известно, жесткая. Бывшему советскому бренду пришлось биться за место на рынке с французскими, итальянскими, японскими монстрами.

Дизайнерам Dzintars было дано задание разрабатывать новые, современные привлекательные упаковки, парфюмерам — создавать новые линии кремов, скрабов, туалетной воды, духов с использованием биодобавок.

Финансовые проблемы предприятия совпали с мировыми потрясениями рынка. Сократились продажи хорошей, но ставшей дороже косметики. Снизился спрос на продукцию потребителей за рубежом.

После кризиса десятилетней давности предприятие в 2016 году обратилось в суд о процессе правовой защиты — то есть, упреждая процедуру неплатежеспособности, легально избежать преследований со стороны кредиторов, продолжая производственную деятельность. План процесса правовой защиты потребовал поправок — парфюмерный гигант внес их. Но кредиторов они не убедили.

Поправками предполагалось до конца года продать производственные корпуса и за счет этого рассчитаться с кредиторами. Один из покупателей недвижимости собирался прибыть для совершения сделки в ноябре. Процедура продажи могла бы продлиться три месяца, потому кредиторы нанесли удар — подали заявление о неплатежеспособности.

Член правления Dzintars Бирута Майке в интервью агентству LETA заявила, что здания, существующие с советских времен, и физически, и морально устарели, и уже не нужны предприятию. Можно на территории построить новый, более компактный завод и продолжать производство косметики и парфюмерии.

Срок реализации плана процесса правовой защиты Dzintars по решению суда был продлен на два года и должен завершиться 4 апреля 2020 года. Что будет в этой непростой ситуации, какое решение примет суд в начале ноября — пока неясно.

Впрочем, для Латвии такая ситуация не внове. Потому уже довольно давно создана администрация неплатежеспособности, куда можно подать заявление о личном банкротстве, в случае если попал в тяжелую финансовую ситуацию, дабы избежать судебных преследований по взысканию долгов.

Даже владелец крупнейшей сети общественного питания в национальном стиле под названием LIDO, громкий бренд независимой Латвии, объявлял себя неплатежеспособным, пришел к соглашению с банком-кредитором и через несколько лет, не закрывая бизнес, выкарабкался из ямы. Он и теперь вполне благополучен: открыл заведения по своей франшизе с этим брендом в Таллине, Минске, Берлине, планирует расширить сеть в Германии.

Посмотрим, удастся ли совершить аналогичное тонущему Dzintars, чтобы не повторить судьбу «Титаника».