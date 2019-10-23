Последняя легенда советской промышленности идет ко дну наша корреспонденция
Некогда флагман советской парфюмерии, а ныне главное парфюмерное предприятие независимой Латвии — компания Dzintars попала в тяжелую ситуацию. Начат процесс неплатежеспособности последней легенды советской промышленности, уцелевшей после распада СССР на территории Латвийской Республики.
5 ноября в одном из рижских судов будет рассмотрено заявление администратора о неплатежеспособности Dzintars.
Гром прозвучал не среди ясного неба. Потому поясним вкратце предысторию.
Единственным владельцем предприятия является один из «красных директоров» Илья Герчиков.
Именно он возглавлял Dzintars еще в годы коммунистической власти. В переломные 90-е быстро сориентировался, и, когда все рушилось, выгодно приватизировал все: производственные корпуса, лаборатории, кафе для рабочих, территорию. Он оформил на себя все патенты, сам бренд, все торговые марки и логотипы.
К началу 2000-х имя Герчикова публиковалось в списке самых богатых людей Латвии. Постепенно к делу привлек и сына, который получил свои доли на предприятии.
Породукция, хорошо знакомая гражданам бывшего СССР, стала находить потребителей в ныне суверенных республиках — в России, Узбекистане, Казахстане. Предприятие обзавелось сетью своих фирменных магазинов в Риге и других городах Латвии.
Конкуренция в этой сфере, как известно, жесткая. Бывшему советскому бренду пришлось биться за место на рынке с французскими, итальянскими, японскими монстрами.
Дизайнерам Dzintars было дано задание разрабатывать новые, современные привлекательные упаковки, парфюмерам — создавать новые линии кремов, скрабов, туалетной воды, духов с использованием биодобавок.
Финансовые проблемы предприятия совпали с мировыми потрясениями рынка. Сократились продажи хорошей, но ставшей дороже косметики. Снизился спрос на продукцию потребителей за рубежом.
После кризиса десятилетней давности предприятие в 2016 году обратилось в суд о процессе правовой защиты — то есть, упреждая процедуру неплатежеспособности, легально избежать преследований со стороны кредиторов, продолжая производственную деятельность. План процесса правовой защиты потребовал поправок — парфюмерный гигант внес их. Но кредиторов они не убедили.
Поправками предполагалось до конца года продать производственные корпуса и за счет этого рассчитаться с кредиторами. Один из покупателей недвижимости собирался прибыть для совершения сделки в ноябре. Процедура продажи могла бы продлиться три месяца, потому кредиторы нанесли удар — подали заявление о неплатежеспособности.
Член правления Dzintars Бирута Майке в интервью агентству LETA заявила, что здания, существующие с советских времен, и физически, и морально устарели, и уже не нужны предприятию. Можно на территории построить новый, более компактный завод и продолжать производство косметики и парфюмерии.
Срок реализации плана процесса правовой защиты Dzintars по решению суда был продлен на два года и должен завершиться 4 апреля 2020 года. Что будет в этой непростой ситуации, какое решение примет суд в начале ноября — пока неясно.
Впрочем, для Латвии такая ситуация не внове. Потому уже довольно давно создана администрация неплатежеспособности, куда можно подать заявление о личном банкротстве, в случае если попал в тяжелую финансовую ситуацию, дабы избежать судебных преследований по взысканию долгов.
Даже владелец крупнейшей сети общественного питания в национальном стиле под названием LIDO, громкий бренд независимой Латвии, объявлял себя неплатежеспособным, пришел к соглашению с банком-кредитором и через несколько лет, не закрывая бизнес, выкарабкался из ямы. Он и теперь вполне благополучен: открыл заведения по своей франшизе с этим брендом в Таллине, Минске, Берлине, планирует расширить сеть в Германии.
Посмотрим, удастся ли совершить аналогичное тонущему Dzintars, чтобы не повторить судьбу «Титаника».