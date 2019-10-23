Дмитрий Песков пояснил, что долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия российских компаний с африканскими странами, так как компании, имея большую задолженность, не могли по закону идти на какие-то новые проекты. «А так произошла расчистка», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь российского президента указал, что теперь компании могут работать на взаимовыгодной основе, зарабатывать деньги, увеличивать товарооборот. Это большая занятость, это экспансия на мировые и африканские рынки, отметил он.

Что касается критических замечаний относительно решения РФ списать долги африканских стран, то Песков заявил, что списание долгов произошло давно. В 1996 году Всемирный банк и Международный валютный фонд инициировали программу по облегчению долгового бремени африканских государств, и Россия тогда к этой инициативе присоединилась. Далее, продолжил он, в 2006 году было постановление правительства, и тогда эти долги были списаны. Но это были невозвратные долги, пояснил пресс-секретарь российского президента .