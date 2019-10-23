Икрам Нур, автор haqqin.az 00:41

Министр обороны США Марк Эспер посетил на днях Ирак и Саудовскую Аравию. «Сирийский финт» Дональда Трампа, заключавшийся в выводе военнослужащих США из северной Сирии, привел к неожиданным последствиям - часть американских солдат из состава сил Центрального командования оказалась неприкаянной, фактически - «бомжами в камуфляжах». И теперь Трампу и министру обороны Марку Эсперу приходится изыскивать варианты их размещения в регионе. Проблема «военнослужащие снимут квартиру на длительный срок» в геополитике всегда имеет особую остроту, тем более на Ближнем Востоке, тем более в случае столь скорого «переезда», который приключился с американским контингентом в Сирии за последние несколько дней. Тут ведь важно соблюсти общий баланс - сокращение присутствия в одной местности не должно означать утрату Америкой возможности влиять на ситуацию в регионе в целом.

Понятно, что о полном уходе США из Сирии речи не идет - с юга страны, той части, где находятся нефтяные поля и проходит граница с Ираком, американские военнослужащие никуда съезжать не собираются. А вот тех, кто покинул северную Сирию, нужно куда-то «приютить», пусть и временно. Пока таким местом стал Ирак, куда, по сообщениям хорошо информированных источников Reuters, американцы стройными колоннами бронетехники и убыли. В Багдаде тут же начали по этому поводу скандалить. Премьер-министр Адель Абдул Махди заявил, что армейские части Соединенных Штатов, покидающие север Сирии, не имеют разрешения оставаться в Ираке. Грозно добавив при этом, что его правительство примет «все необходимые международно-правовые меры» в ответ на появление этих незваных гостей. Пикантность ситуации здесь заключается в нескольких обстоятельствах, каждое из которых предельно красноречиво. Начнем с того, что в настоящее время в Ираке размещено примерно пять тысяч американских военнослужащих, которые никуда выходить не собираются. Более того, в том, чтобы они оставались, в первую очередь заинтересован сам Багдад. Поскольку сказать, что обстановка в Ираке накалена, - это не сказать ничего. Подполье «Исламского государства» действует чуть ли не в открытую, а ежедневные сводки из Ирака - это мартиролог жертв из числа сотрудников разведки и сил безопасности страны, причем в большинстве своем офицеров и командиров этих служб, на которых игиловцы развернули полномасштабную охоту. Некоторое время назад, в частности, президент Ирака Бархам Салех в своем официальном твиттер-аккаунте выразил соболезнование по случаю гибели «от рук террористов» командира Четвертой дивизии федеральной полиции Али Казима аль-Лями.

Но обстоятельства и ситуация в стране требуют от премьера Махди, кресло под которым серьезно шатается, твердой «антиамериканской позиции», которую он и демонстрирует на публике. Ведь и в этом еще одна пикантность складывающейся ситуации: прими в Вашингтоне решение увеличить армейский контингент в Ираке - Багдад вынужден был бы согласиться, деваться некуда. Другое дело, что американцы, набравшись опыта в этой стране, не станут оказывать Махди поддержки в борьбе за власть - и это его очень расстраивает, провоцируя на эмоциональные заявления. И, наконец, третья «пикантность». По сообщениям ряда источников haqqin.az, часть американских военнослужащих из Сирии прибыла в иракский Курдистан. Что, без сомнения, является дополнительным источником беспокойства для Багдада. Любые курдские элиты при появлении вблизи от них американцев начинают вести себя крайне активно, откровенно «задираясь» со вчерашними партнерами. Такая вот особенность менталитета – не ладить с остальными, когда за спиной «старший брат», да еще и на бронетехнике. А поскольку об этой особенности в Ираке прекрасно осведомлены, их нервозность вполне понять можно. Правда, собираются ли американские «бомжи» задерживаться в Ираке - пока совершенно не ясно, причем даже их командирам. На некоей временной основе - да. Марк Эспер прямо заявил в Багдаде, что пока они здесь задержатся, и именно в западном Ираке, и именно для активизации борьбы с ИГИЛ. «Но, - заметил он, - ситуация может измениться». И кочующие американские военнослужащие двинутся дальше - предположительно, в сторону Персидского залива. Там, судя по всему, с квартирами для военных США гораздо лучше. 21 октября, когда Эспер прибыл в Эр-Рияд, саудиты организовали и провели серьезное и масштабное мероприятие - международную военную конференцию. В ней помимо местных союзников королевства участие приняли также делегации высокопоставленных военных из США, Египта, Франции, Германии, Греции, Италии, Иордании, Нидерландов, Пакистана, Южной Кореи и Великобритании. Всех их дом Саудов пригласил с единственной целью - объединение усилий в борьбе с иранской угрозой. А конкретнее - в деле обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе. Понятно, что Эспер был здесь почетным и желанным гостем.