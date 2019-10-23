Президент Роухани: «Иран всегда рядом с Азербайджаном»

«Государство и народ Ирана всегда были и будут рядом с Азербайджанским государством и азербайджанским народом», - заявил в Баку президент Ирана Хасан Роухани на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает АзерТАдж.

По словам Х.Роухани, связи между Азербайджаном и Ираном позитивно продвинулись в различных сферах, в том числе в области экономики, культуры, науки и других направлениях.

Иранский лидер констатировал прекрасное экономическое сотрудничество для расширения связей двух стран.

«Считаю, что власти в Азербайджане и Иране, наши государства проводят плодотворную работу для повышения благосостояния двух стран и народов, и это отрадно», - резюмировал иранский президент.