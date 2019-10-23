Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом расширил полномочия первого президента, елбасы и председателя Совета безопасности Нурсултана Назарбаева. Отныне он сам – Токаев – должен согласовывать с первым президентом все кадровые решения. Эксперты считают, что этот документ кардинально меняет взаимоотношения двух первых лиц государства. Если это не двоевластие, то что?

Казахстанский ресурс Exlusive отмечает, что «полнокровному» президенту Токаеву теперь придется «бегать в Библиотеку» не только за одобрением кандидатов в силовики, но и за министрами с акимами. Фактически это означает одно: как не было у Токаева собственной команды, так в обозримой перспективе и не будет. Его «потешное войско» – Нацсовет общественного доверия – по понятным причинам не поможет ему утвердиться в качестве верховного арбитра элит, да и авторитета в глазах тех же министров с акимами едва ли прибавит.

Поправки и дополнения, внесенные в закон «О Совете безопасности Республики Казахстан», резко увеличивают влияние Нурсултана Назарбаева на кадровую политику государства. Теперь Токаев будет согласовывать с Назарбаевым вопросы, связанные с назначением руководителей органов, которые в том числе находятся в подчинении главы государства. Речь идет об администрации президента, министерствах, Генпрокуратуре, Комитете национальной безопасности, Нацбанке, службе внешней разведки «Сырбар» и других органах. Мнение бывшего президента нужно будет учитывать также при назначении акимов – руководителей областей Казахстана.

Утверждение елбасы, что «никакого двоевластия в Казахстане нет», по мнению казахстанского политолога, было бы верно с юридической точки зрения, если бы размежевание между первым и вторым происходило по границе различных ветвей власти. Скажем, Назарбаев ограничился бы контролем парламента и маслихатов (местные органы власти) через партию «Нур Отан», а в ведении Токаева осталась бы исполнительная власть: правительство и акимы. На самом же деле наблюдается расщепление только внутри исполнительных структур, где новым указом фактически вводится право вето каждой из противостоящих сторон. При этом в Казахстане обсуждаются разнообразные сценарии развития ситуации, вплоть до перехода власти от Токаева к Дариге Назарбаевой – старшей дочери елбасы.

Назарбаев, возглавлявший Казахстан более 30 лет, объявил об уходе в отставку в марте, но при этом сохранил многие важные полномочия, в том числе посты главы Совета безопасности и лидера правящей партии «Нур Отан».

С момента прихода к власти Токаев провел немало назначений, многие из которых не обсуждались на Совбезе. Сейчас, как считает директор международных программ Института национальной стратегии России Юрий Солозобов, начался важный процесс формализации передачи власти.

«Нигде не прописано, как должна осуществляться власть в формате политического транзита. Здесь очень важно, чтобы был ряд прозрачных, понятных процедур, которые исполнялись бы, прежде всего, самой властью. Самая худшая ситуация, когда есть зона умолчания – непонятно кто, куда и что передает.

«Неформализуемые отношения плохо влияют на понимание политических процессов в стране. Когда чиновники не знают, к кому из начальников бежать, начинаются интриги, заговоры. Токаев сделал два очень важных шага. Это его указ о кадровых назначениях, какие номенклатуры должностей утверждаются непосредственно действующим президентом, а какие – первым президентом, елбасы. Это сделано для того, чтобы не было зоны умолчания. Это важный и отрадный момент по политическому транзиту», – отметил Солозобов.

Второй шаг, по словам эксперта, это инвентаризация политического и экономического наследства. У Токаева свое видение политических процессов. Он понимает, что многие казахстанские госкомпании превратились в кормушку для элиты и бизнеса, идет бесконтрольный расход бюджета, бесконтрольная поддержка банков. Многие имиджевые проекты, в том числе и по введению латиницы, оказались недоработанными. Это вызывает трения внутри казахстанского общества, ссорит Казахстан со стратегическим союзником - Россией, уводит страну в периферию тюркского мира. И конечно, как опытный международник Токаев не мог не видеть тех минусов, к которым вела эта программа.

Между тем в Казахстане считают, что Токаев пошел на уступки Назарбаеву. Поправки и дополнения, внесенные в закон «О Совете безопасности Республики Казахстан», резко увеличивают влияние Нурсултана Назарбаева на кадровую политику государства. На вопрос, почему Токаев пошел на этот шаг, Виктор Ковтуновский ответил, что, возможно, действующий президент решил «узаконить» права бывшего президента в вопросах кадровых назначений в добровольном порядке, поскольку юристы усмотрели несоответствие между законодательством, определяющим статус Назарбаева, с одной стороны, и полномочиями президента – с другой. Это должно ослабить напряженность в кадровых вопросах, наблюдаемую в последнее время между Акордой (резиденция Токаева) и «Главной библиотекой» (резиденция Назарбаева).

Не исключено, что уступка чисто тактическая: Токаев предпочел уступить текущее сражение за кадры, но выиграть войну за свои полномочия, имея в виду, что такая ситуация будет продолжаться вечно, и, рано или поздно, он вернет свое. Неизвестно, чем еще обернулась бы для Токаева попытка жесткого сопротивления. Всегда надо помнить, что партия «Нур Отан» обладает не простым, а конституционным большинством, позволяющим объявить казахского президента правителем с церемониальными функциями.

По мнению Ковтуновского, мотивы, подвигшие Токаева на такой шаг, могут иметь разные, даже субъективные причины. Как бы то ни было, наступление Назарбаева на позиции действующего главы государства совершенно очевидно. Не зря некоторые наблюдатели расценили это как капитуляцию последнего. Вопрос теперь заключается в том, остановится ли на этом осеннее контрнаступление на президентские позиции.

Логично предположить, что, лишив президента свободы действий в кадровых назначениях, Бауржан Байбек (Байбек – заместитель председателя партии «Нур Отан») и его команда решат продолжить генеральное наступление и, в конце концов, лишить главу государства властных полномочий. Уже сейчас, при жизни Назарбаева. Определенные признаки такого настроя проявляются как в политической активности председателя Сената Дариги Назарбаевой в этом направлении, так и в поведении спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина, заявившего на днях о готовности фракции правящей партии «законодательно обеспечить инициативы елбасы». Поэтому изменения в Конституцию, перераспределяющие полномочия от президента к парламенту и правительству, должны произойти до новых парламентских выборов.