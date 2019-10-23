Лига Европы: «Карабах» на 2-м месте после первого круга

Испанская «Севилья» дома разгромила люксембургский «Дюделанж» - 3:0. Все мячи были забиты во втором тайме. Два гола на счету Франко Васкеса, один гол забил Мунир Эль Хаддади.

Состоялся второй матч 3-го тура Лиги Европы в группе «А», в которой выступает чемпион Азербайджана « Карабах ».

Таким образом, по итогам первого круга «Карабах», сыгравший сегодня вничью 2:2 с кипрским АПОЭЛ, с 4 очками занимает 2-е место в группе.

Турнирное положение

1. «Севилья» - 9 очков (3 матча)

2. «Карабах» - 4 (3)

3. «Дюделанж» - 3 (3)

4. АПОЭЛ – 1 (3).

7 ноября в рамках 4-го тура состоятся матчи АПОЭЛ – «Карабах» и «Дюделанж» - «Севилья». «Карабаху» нельзя проигрывать на Кипре. В случае поражения АПОЭЛ догонит агдамский клуб по очкам, но по результатам очных встреч будет иметь преимущество, которое, весьма вероятно, станет определяющим.

Ничья в матче АПОЭЛ – «Карабах» на руку нашей команде, потому что поставит АПОЭЛ перед необходимостью брать очки в последнем туре в игре против «Севильи». Ну а победа «Карабаха» в 4-м туре практически выведет подопечных Гурбана Гурбанова в плей-офф.