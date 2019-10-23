Памятник советским воинам снесли в Эстонии

«Сейчас мы пытаемся связаться с господином Микком Лыхмусом, старейшиной волости Ляэне-Нигула, на территории которой находился памятник. Хотим получить от него объяснение. После этого будем принимать решение о наших дальнейших шагах», — сказал пресс-атташе российского диппредставительства Сергей Тамби.

Братская могила появилась в поселке в 1949 году, сегодня она находится на территории местной гимназии. По данным издания Postimees, на этом месте развернута масштабная стройка, и от захоронения уже ничего не осталось.