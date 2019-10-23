На Ангелу Меркель готовилось покушение

На канцлера Германии Ангелу Меркель, вероятно, готовилось покушение, за которым, по предварительным данным, стоял террорист Анис Амри, совершивший нападение на ярмарку в Берлине в 2016 году. Такая информация есть в материалах уголовного дела Федерального управления уголовной полиции Германии.

«По данным расследования, за семь недель до теракта гражданин Туниса делал селфи у канцелярии ФРГ. На одном снимке указано окно кабинета, который принадлежит Меркель», — приводит «Газета.ru» выдержку из материала издания germania.one.

Также в уголовном деле говорится, что в мобильном телефоне Амри нашли фотографии, сделанные возле дома канцлера. На основании этих фактов ведомство и сделало вывод, что террорист следил за немецким лидером.

19 декабря 2016 года Анис Амри угнал грузовик и въехал на нем на территорию рождественской ярмарки, проходившей на одной из площадей Берлина. В результате 12 человек погибли и почти 50 были госпитализированы. Ответственность на себя взяла террористическая организация ИГИЛ. С места преступления Амри удалось скрыться, однако через несколько дней он был ликвидирован полицией на окраине Милана.