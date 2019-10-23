Пентагон отправляет войска в Сирию «для защиты нефтяных месторождений»
Пентагон направляет дополнительные силы и средства на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков террористической группировки «Исламское государство», говорится в заявлении пресс-службы американского военного ведомства.
ВС США «укрепляют свои позиции - в координации с партнерами по СДС («Силы демократической Сирии») - дополнительными военными силами и средствами для предотвращения возвращения этих нефтяных месторождений в руки ИГ или других дестабилизирующих субъектов», отмечается в документе.