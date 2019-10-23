Сегодня Рамин Гурбанов открывает день правосудия в Норвегии
В 2003 году Совет Европы и Европейская комиссия приняли решение о проведении ежегодно 25 октября Европейского дня правосудия. Цель такого решения - приближение правосудия к людям, повышение информированности населения о деятельности обеспечивающих и защищающих права граждан судов, а также содействие работе Совета Европы и Европейской комиссии в области правосудия.
В этот день в государствах - членах Совета Европы суды открывают двери для всех желающих ознакомиться с процедурой судебного расследования, деятельностью судей, правовыми актами.
Не первый год определенными мероприятиями знаменуется День правосудия и в Азербайджане. И здесь 25 октября суды открыты для общественности.
Граждане Азербайджана могут получить исчерпывающие сведения о системе правосудия страны, осуществляемых под руководством президента Ильхама Алиева судебно-правовых реформах, предусматривающих большую доступность правосудия и расширение возможностей обращений населения в судебные органы, модернизацию судебной инфраструктуры, применение современных информационно-коммуникационных технологий и электронных систем, и других новшествах и механизмах защиты гражданских прав.
В прошлом году Совет Европы признал Азербайджан одним из четырех государств, где Европейский день правосудия был проведен особенно эффективно. СЕ, высоко оценив проведенные в Азербайджане мероприятия, рекомендовал другим государствам-членам воспользоваться опытом нашей страны.
Традиционно перед Европейским днем правосудия проводится церемония награждения победителей конкурса «Хрустальные весы юстиции», который проводит Совет Европы. В этом году премии удостоились проекты Нидерландов, Испании, Люксембурга и Словении. В связи с этим под председательством президента Европейской комиссии по эффективности правосудия азербайджанского юриста Рамина Гурбанова 25 октября в столице Норвегии Осло состоится презентация.
В 2017 году Судебно-правовой совет Азербайджана представил на этот конкурс проект «Пульс суда: Революция в управлении», являющийся составной частью информационной системы «Электронный суд». Азербайджанский проект был признан самым прогрессивным с точки зрения применения в судебной системе электронного управления и стал одним из четырех победителей конкурса «Хрустальные весы юстиции». Его создателям была торжественно вручена премия Совета Европы.
Отметим, что в 2018 году за достигнутые успехи в проведении реформ в судебной сфере, активное участие Азербайджана в работе Европейской комиссии по эффективности (CEPEJ), которая способствует реализации судебно-правовых реформ и повышению рациональности работы юстиции в более чем 50 странах мира, а также за вклад в укрепление плодотворного сотрудничества с юристами мира представитель Азербайджана Рамин Гурбанов был избран президентом CEPEJ.