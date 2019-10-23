Сегодня Рамин Гурбанов открывает день правосудия в Норвегии

В 2003 году Совет Европы и Европейская комиссия приняли решение о проведении ежегодно 25 октября Европейского дня правосудия. Цель такого решения - приближение правосудия к людям, повышение информированности населения о деятельности обеспечивающих и защищающих права граждан судов, а также содействие работе Совета Европы и Европейской комиссии в области правосудия.

В этот день в государствах - членах Совета Европы суды открывают двери для всех желающих ознакомиться с процедурой судебного расследования, деятельностью судей, правовыми актами.

Не первый год определенными мероприятиями знаменуется День правосудия и в Азербайджане. И здесь 25 октября суды открыты для общественности.

Граждане Азербайджана могут получить исчерпывающие сведения о системе правосудия страны, осуществляемых под руководством президента Ильхама Алиева судебно-правовых реформах, предусматривающих большую доступность правосудия и расширение возможностей обращений населения в судебные органы, модернизацию судебной инфраструктуры, применение современных информационно-коммуникационных технологий и электронных систем, и других новшествах и механизмах защиты гражданских прав.

В прошлом году Совет Европы признал Азербайджан одним из четырех государств, где Европейский день правосудия был проведен особенно эффективно. СЕ, высоко оценив проведенные в Азербайджане мероприятия, рекомендовал другим государствам-членам воспользоваться опытом нашей страны.