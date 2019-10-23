Президенты Алжира, Судана, Ганы и Пакистана в Баку
Президент Алжира Абдель Кадер Бенсалах прибыл с визитом В Баку для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран - членов Движения неприсоединения.
Как сообщает АзерТАдж, президента Алжира в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов, другие официальные лица.
В Баку поздно вечером также прибыли президенты Ганы, Судана и Пакистана - Нана Акуфо-Аддо, Абдель Фаттах аль-Бурхан и Ариф Алви соответственно.