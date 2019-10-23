В XVIII Саммите, проводимом на тему «Обеспечение совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, руководствуясь Бандунгскими принципами", участвуют главы государств и правительств около 60 стран, а также руководители международных организаций.

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Сегодня в Баку начинает работу XVIII саммит Движения неприсоединения. На саммите в целом примут участие главы государств и правительств около 60 стран, а также главы международных организаций. Для освещения мероприятия прошли аккредитацию 246 журналистов.

XVIII саммит Движения неприсоединения будет продолжаться два дня - сегодня и завтра.

Отметим, что 21-22 октября состоялась подготовительная встреча ответственных лиц стран-участниц. А 23-24 октября главы МИД стран-участниц обсудили вопросы подготовки к саммиту. На встрече глав МИД стран-участниц председательство заседания было передано со стороны министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову.

Также 24 октября в Баку прошел молодежный саммит Движения неприсоединения.