В Германии захотели избавиться от американских солдат

Американских военных необходимо вывести из Германии, поскольку их присутствие нарушает ряд соглашений, а также используется для наращивания напряженности в отношениях с Россией. Об этом говорится в обращении депутатов немецкой партии «Левые» к правительству, с документом ознакомился телеканал RT.

Как отмечают законодатели, войска США «перебрасывают с одной базы на другую, приближая к западной границе России». Они считают, что такие действия противоречат заключенному в 1990 году «Договору 2+4» (Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии). Соглашение, в частности, подразумевает, что на востоке страны не будут размещаться иностранные войска и ядерное оружие.

Кроме того, «Левые» считают неправильным присутствие американских военных в Польше и Прибалтике. «Это ставит под угрозу основополагающий акт Россия — НАТО, последнее еще действующее соглашение между Западом и Россией об ограничении неядерного вооружения», — указали в партии.

Депутаты также подчеркивают, что в Германии сейчас находятся более 35 тысяч солдат США. На присутствие американцев и других групп только в 2020 году стране придется потратить более 70 миллионов евро.