Переполох в ереванском аэропорту: искали бомбу

Сотрудники полиции увидели предмет, похожий на взрывное устройство, возле одного из входов в здание международного аэропорта "Звартноц" в Ереване, сообщает Sputnik-Armenia.

По сведениям издания, инцидент произошел поздно вечером 24 октября. В аэропорт сразу же прибыли пожарные-спасатели, саперы, сотрудники правоохранительных органов для предотвращения возможных последствий.

Специалисты обезвредили предмет. По всей вероятности, будет проведена экспертиза, по результатам которой станет ясно, что он из себя представлял.

Сотрудники правоохранительных органов Армении проводят работу для установления личности гражданина (или граждан), оставившего этот предмет в здании.