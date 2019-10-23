Центробанк снова снизил учетную ставку

«Стабилизация цен на нефть в последние месяцы, низкая инфляция и стабильная макроэкономическая ситуация обусловили снижение ставки с 8% до 7,75%», - сказал Э.Рустамов.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о снижении учетной ставки до 7,75% с 8%, заявил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов на пресс-конференции сегодня.

Решение вступило в силу с 25 октября.

Нижний порог процентного коридора снижен с 6,25% до 6%, верхний – с 9,75% до 9,5%.

Это уже седьмое снижение учетной ставки в 2019 году.

1 февраля ЦБА снизил учетную ставку с 9,75% до 9,25%, 15 марта – с 9,25% до 9%, 26 апреля - с 9% до 8,75%, 7 июня – с 8,75% до 8,5%, 26 июля – с 8,5% до 8,25%, с 13 сентября – с 8,25% до 8%.

Рустамов отметил, что решения по параметрам процентного коридора и впредь будут приниматься в зависимости от фактического и прогнозируемого уровня инфляции, а также от реализации сценариев риска.

«Инфляционные риски несколько уменьшились, это позволяет продолжить нормализацию монетарной политики. В тоже время, с учетом ряда внутренних и внешних инфляционных факторов и рисков, мы предпочитаем сохранить антиинфляционный характер денежной политики», - сказал глава Центробанка.

В следующий раз ЦБА вопрос пересмотра учетной ставки обсудит на заседании 13 декабря.