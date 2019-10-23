В целях расширения деятельности теплицы, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (МСБ) оказало поддержку в таких областях как консалтинг и юридические консультационные услуги, координация с соответствующими государственными органами, информация о механизмах государственной поддержки и доступ к ним.

Проект был реализован на основе инвестиционного документа. В проект было инвестировано 2,3 млн манатов. В теплице, созданной по проекту голландской компании Cherthon, выращиваются цветы на площади 1га на основе инновационных технологий. Годовая производственная мощность хозяйства составляет 1,5-2 миллиона единиц. Теплица также будет способствовать увеличению ненефтяного экспорта и занятости в регионе. Выращенные здесь цветы будут продаваться как внутри страны, так и за рубежом (Грузия, Россия). В теплице работает около 30 местных жителей.

Новый экспортный потенциал теплицы высок. AzAgro планирует экспортировать миллион цветов в год. Первый экспортер компании известен – это Грузия. Компания Prior Leasing является одним из основных источников инвестиций в теплицу. Компания занимается финансированием и лизингом проектов и программ развития сельского хозяйства за счет средств Государственного агентства по сельскохозяйственному кредитованию и развитию.

Следует отметить, что AzAgro является одной из компаний, входящих в состав ООО Synergy Group. Основанная в 2010 году ООО Synergy Group является одной из крупнейших частных инвестиционных компаний, работающих в Азербайджане. Synergy Group успешно управляет динамичным портфелем разнообразных и ориентированных на развитие компаний в ненефтяном секторе. Компании, входящие в группу, непосредственно создают более 2,000 рабочих мест. Synergy Group инвестирует значительные средства в производство, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии, гостиничный бизнес, образование, здравоохранение и банковское дело. Большинство компаний расположены за пределами Баку и способствуют социально-экономическому развитию регионов. Инвестиционная стратегия ООО Synergy Group основана на долгосрочном развитии и обеспечивает высокую рентабельность инвестиций.