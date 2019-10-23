В Баку младший брат подарил почку своему старшему брату

Очередная успешная операция была проведена в отделении "Почечные болезни и трансплантология" Республиканского лечебно-диагностического центра (РЛДЦ) под руководством виртуозного хирурга-специалиста в области урологии и трансплантологии Рашада Шолана.

36-летний мужчина подарил почку своему 41-летнему брату, который страдал хронической почечной недостаточностью.

"Нужна была срочная операция по пересадке почки, иначе больного впереди ждал «пожизненный» гемодиализ. Потенциальный донор сдал анализы и выяснилось, что его почка идеально подходит брату. Операция по пересадке почки прошла для них обоих успешно. Этим брат дарил своему брату надежду на жизнь! После пересадки изменилось не только его самочувствие, но и эмоциональное состояние.

После того как младший брат пожертвовал почку для старшего брата — они стали еще крепче связаны. Не всем пациентам с почечной недостаточностью показана трансплантация, некоторые отказываются от пересадки, так как операция весьма тяжелая. Но благодаря четкой работе нашей команды врачей уже на следующий день после операции донор самостоятельно передвигался. Через несколько дней братьев выписали из больницы", - отметил заведующий отделением, уролог-хирург, трансплантолог, доктор философии по медицине Рашад Шолан.