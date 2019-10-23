Валютные резервы Азербайджана превысили $50 миллиардов
Стратегические валютные резервы Азербайджана на конец сентября превысили 50 миллиардов долларов. Об этом сказал председатель ЦБА Эльман Рустамов на пресс-конференции.
По сравнению с началом года, стратегические валютные резервы страны выросли на 11,7 процента, заявил председатель ЦБА.
Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств Министерства финансов.