Ильхам Алиев: «Я не подвел отца»

Российская газета «Коммерсантъ» запустила новый проект, в котором знакомит своих читателей с лидерами стран бывшего СССР - что они говорили о своей юности, личной жизни, карьере, политике. Героем первого выпуска проекта стал президент Азербайджана Ильхам Алиев .

Об отце

«Я много раз слышал: "Его ведет отец" или "Если бы Гейдар Алиев не был президентом, Ильхам не достиг бы этого". Что я на это скажу? Преемственность власти в каждой стране очень важна. Поэтому для Гейдара Алиева естественно было беспокоиться о своем преемнике. Кроме того, он заранее начал готовить преемника. Мой отец шаг за шагом передавал мне свой политический опыт, рассказывая, как поступать в различных ситуациях». (23 декабря 2007 года в статье «Мои университеты», опубликованной в газете «Азербайджан»).

О Нагорном Карабахе

«Мы живем в условиях войны. Она еще не закончена, и мы каждый миг должны быть готовы к освобождению от оккупации родных земель. Уверен, что этот день наступит, и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность». (26 июня 2019 года на встрече с курсантами военного лицея имени Джамшида Нахчыванского в Баку).

О жене

«Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности. Она в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана... Она профессионал, опытный и принципиальный человек, гуманист» (21 февраля 2017 года во время представления первого вице-президента Совбезу Азербайджана).

О евроинтеграции

«Некоторые говорят, что дабы понравиться кому-то или обосновать донорские деньги мы должны интегрироваться в Европу. Спрашивается, в какую Европу мы должны интегрироваться? Сегодняшняя Европа у нас перед глазами… Мы должны интегрироваться туда, интегрироваться в кризис?! Должны интегрироваться туда, где говорят "стоп мусульманам"?! Мы должны интегрироваться в общество тех, кто применяет в отношении беженцев-мусульман двойные стандарты?! Мы должны интегрироваться в общество тех, кто держит мусульман в клетках?!» (7 октября 2016 года на заседании правительства республики).