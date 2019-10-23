Эльман Рустамов: Мы не можем полностью перейти на плавающий курс маната

Полный переход на режим плавающего курса маната в Азербайджане в 2020 году невозможен. Это будет возможно лишь в случае перехода на режим таргетирования инфляции. Об этом журналистам на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель правления Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов, сообщает Report.

"Если сегодня низкая инфляция, это означает стабильность курсов и курсовых ожиданий. Если мы акцентируем внимание на других вопросах, то полный переход на плавающий курс невозможен. В мире существует 70 стран-экспортеров нефти. Только в 24-25 из них это возможно", - отметил глава ЦБА.