Пашинян просит у Путина дешевый газ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Москву. Как пишет армянская газета «Жаманак» со ссылкой источник, главной целью встречи Пашиняна с российским президентом Владимиром Путиным станет обсуждение цены на газ.

«Власти Армении хотят достичь того, чтобы цена на газ осталась прежней, поскольку повышение тарифа отрицательно скажется не только на уровне благосостояния населения, но и развитии экономики», — пишет армянское издание.

Российский «Газпром» продает Армении газ по цене 165 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом население платит за газ 290 долларов за 1 тыс. кубометров. Армянские СМИ пишут, что власти России с 1 января 2020 года намерены повысить цену на газ на 30%.