Беларусь больше не запрашивает у России государственный кредит на 600 млн долларов, потребности в нем нет, заявил министр финансов республики Максим Ермолович.

«Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита не рассчитываем», – сказал Ермолович, передает РИА Новости.

По его словам, Беларусь обеспечена источниками финансирования в 2019 году и «есть четкое понимание по данным источникам на 2020 год»: «Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет».

Российский министр финансов Антон Силуанов в апреле заявлял, что Минск получит от Москвы кредит на 600 млн долларов. По его словам, Беларусь может получить дополнительный транш кредита на 200 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития.