Мадуро сделал сенсационное заявление из Баку: «Мы будем сопротивляться»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас будет сопротивляться экономическим санкциям, в стране установлен мир, передает РИА Новости.

"Экономические санкции столь же разрушительны, как и война. Мы будем сопротивляться экономическим санкциям, мы победим, у нас мир. Мы живем в мире, где существуют угрозы безопасности. Со всем надо разбираться координированным образом, используя положения хартии ООН. Мы не можем быть равнодушными", - сказал Мадуро во время выступления на саммите Движения неприсоединения в Баку.

«Мы хотим солидарности между странами членами Движения, укрепления отношений и сближения наших цивилизаций. Мы выражаем благодарность Азербайджану и верим, что Баку будет работать в этом направлении - направлении солидарности», - добавил президент Венесуэлы.