Золотой динар Омейядского халифата продали за рекордную сумму

Редкий динар Омейядского халифата (661-750), отчеканенный в 723 году и изготовленный из золота, добытого на руднике вблизи Мекки, был продан на аукционе Morton & Eden в Лондоне за рекордные для подобного лота £3,7 млн ($4,76 млн), сообщает Daily Mail.

Выставленный на продажу из частной коллекции раритет был предварительно оценен в £1,6 млн ($2 млн) и, по информации аукционеров, привлек внимание нумизматов со всего мира. В споре за монету с надписью "Шахта повелителя правоверных" участвовали сразу несколько человек, а приобрел ее не пожелавший назвать свое имя коллекционер, который участвовал в торгах по телефону.

По словам представителя Morton & Eden Стивена Ллойда, "эта монета просто великолепна": "Редчайший динар - важное историческое свидетельство - прекрасно сохранился".