В соответствии с поручением главы государства руководители центральных органов исполнительной власти проводят встречи с гражданами в регионах и предпринимают меры для положительного решения их различных обращений и жалоб.

Как сообщили haqqin.az в Государственном таможенном комитете, 25 октября председатель госкомитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев провел встречу с жителями Евлахского и Агдашского районов.

Перед началом встречи с гражданами председатель госкомитета Сафар Мехтиев возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Евлахе.

Также сегодня первый заместитель председателя Госкомтаможни генерал-майор Исмаил Гусейнов провел встречу с жителями в Барде, а зампредседателя Госкомтаможни генерал-лейтенант Аскер Абдуллаев в Мингячевире.

В ходе встречи были внимательно выслушаны все обращения жителей этих районов, связанные с таможенными вопросами. В соответствии с законодательством руководителям различных структур были отданы распоряжения по решению вопросов, поднятых на встречах.