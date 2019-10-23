Синоптики рассказали о погоде на завтра
В субботу, 26 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, умеренный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью 12-15, днем 19-22, в Баку ночью 12-14, днем 19-21 градус тепла.
Атмосферное давление снизится с 765 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых северных и восточных районах ожидаются грозовые дожди, местами туман, ветер восточный.
Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 20-24, в горах ночью 4-9, днем 12-16 градусов тепла.