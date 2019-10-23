Теперь преступники скрываются на территории Европы

С момента создания Евросоюза и вступления в него почти трех десятков стран, введения безвизового режима между ними — Шенгенской зоны появилось много возможностей не только для бизнеса. Стертые границы старушки-Европы стали удобными для преступников из этих стран. Но и стражи закона не дремлют.

Европейское Полицейское бюро или EUROPOL проводит акцию под названием «Преступление не имеет пола». На сайте этого ведомства в рамках акции опубликованы лица многих людей, скрытые за масками, как на карнавале. При чтении каждого нового фрагмента истории преступника или преступницы, с лиц слетает часть маски, а в конце истории лицо открывается полностью.

Цель необычной кампании в интернет-сети под названием ENFAST, в которой участвует 21 страна ЕС, — доказать, что опасными преступниками являются не только мужчины, но и представительницы так называемого слабого пола.

Все эти мужчины и женщины — наиболее разыскиваемые за различные преступления. Убийцы, мошенники, насильники, грабители, торговцы людьми…

Таких историй на сайте немало.

Кампания по поиску преступников и преступниц идет в странах Евросоюза уже три года, и правоохранители считают ее очень эффективной. По выданным ордерам на арест задержаны уже 69 преступников, попавших в свое время в каталог наиболее разыскиваемых на странице EUROPOL.