Чавушоглу об армянских террористах в рядах ПКК

Турция всегда поддерживает и будет поддерживать Азербайджан во всех сферах, сказал на пресс-конференции в Баку глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта всегда на повестке дня Турции, в частности, вызывают беспокойство заявления официальных лиц Армении по поводу этой проблемы.

Глава турецкой дипломатии сказал, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта пойдет на пользу и Армении, которая именно из-за своей оккупационной политики изолирована от региональных проектов.

Кроме того, отметил турецкий министр, в рядах террористической организации "Рабочая партия Курдистана" (ПКК) много раз были задержаны армянские террористы.