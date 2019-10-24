Путин направил приветствия участникам саммита в Баку

Президент России Владимир Путин направил приветствия участникам XVIII саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения, проходящего в Баку, и отметил, что Россия поддерживает его усилия, направленные на построение справедливой многополярной системы мироустройства, передает РИА Новости.

"Ваша встреча проходит в непростой международной обстановке. В ряде регионов мира наблюдается эскалация вооруженных конфликтов, а также межэтнических и межконфессиональных противоречий. Все это затрудняет решение многих социальных и экономических проблем, в том числе таких первоочередных, как борьба с бедностью и голодом", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент России отметил, что по-прежнему остаются актуальными положения, сформулированные на первой азиатско-африканской конференции в Бандунге, ключевые из которых – приверженность целям и принципам Устава ООН, признание безусловного равенства всех стран мира и недопустимости вмешательства в их внутренние дела.

"Россия последовательно поддерживает усилия Движения неприсоединения, направленные на построение справедливой многополярной системы мироустройства, на развитие равноправного международного диалога и сотрудничества, основанного на общепризнанных правовых нормах и учете законных интересов партнеров", - добавляется в телеграмме.

Глава российского государства уверен, что дальнейшее расширение конструктивного взаимодействия между РФ и Движением неприсоединения будет способствовать упрочению безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне.