Медведев Али Асадову: Азербайджан может рассчитывать на помощь и поддержку России

В Москве в рамках заседания Совета глав правительств СНГ состоялась встреча премьер-министров Азербайджана и России - Али Асадова и Дмитрия Медведева. Об этом сообщает Report.

В ходе встречи Дмитрий Медведев поздравил Али Асадова с назначением на должность премьер-министра Азербайджана. «Желаю успехов, можете рассчитывать на помощь и поддержку с российской стороны, у нас продвинутые отношения с Азербайджаном», - заявил российский премьер.

В свою очередь, премьер-министр Азербайджана Али Асадов поблагодарил российского премьера за поздравление, выразив надежду на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества по ряду сфер.