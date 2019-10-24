Атамбаев останется под арестом до 26 декабря
Суд Первомайского района Бишкека продлил арест экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева до 26 декабря. Об этом сказал адвокат экс-главы киргизского государства Сергей Слесарев.
"Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена на время проведения судебного разбирательства", - цитирует его ТАСС.
По закону оно продолжается два месяца, напомнил юрист.
Алмазбек Атамбаев, который руководил Киргизией с 2011 по 2017 годы, был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации.