Атамбаев останется под арестом до 26 декабря

Суд Первомайского района Бишкека продлил арест экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева до 26 декабря. Об этом сказал адвокат экс-главы киргизского государства Сергей Слесарев.

"Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена на время проведения судебного разбирательства", - цитирует его ТАСС.

По закону оно продолжается два месяца, напомнил юрист.

Алмазбек Атамбаев, который руководил Киргизией с 2011 по 2017 годы, был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации.

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