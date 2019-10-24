Американцам рассказали, как провести 7 незабываемых дней в Азербайджане

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“Азербайджан со своими богатыми природными ресурсами, минеральными водами и грязевыми ваннами явяляется региональным оздоровительным центром». Об этом сообщил в интервью BuzzFeed глава Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев. Имеющая миллионы читателей по всему миру глобальная платформа BuzzFeed посвятила детальный репортаж о семидневном лечебном, оздоровительном и ознакомительном путешествии в Азербайджан. Предлагаем вашему вниманию перевод статьи нью-йоркского издания. Как можно совместить оздоровительный и ознокомительный туризм в одном путешествии: основные места оздоровительного отдыха в Азербайджане

Глобальная медиа платформа BuzzFeed пригласила всех совершить семидневное путешествие в Азербайджан В данной публикации мы расскажем о расположенном на берегу Каспийского моря маленьком горном государстве Азербайджан, который, сохранив своеобразность, предлагает новые туристические продукты. Мы соовершили 7-дневное путешествие, охватывающее оздоровительный, ознокомительный туризм, отдых и прогулки на природе. Представление услуг по оздоровительному и лечебному туризму в единении с природой приобретает большую популярность. А почему бы и нет? И возможно, то, что рекомендуют врачи – оздоровительный и лечебный туризм по местам, сохранившим свою уникальность, при этом предлагающим высококачественный сервис, – и есть путешествие в Азербайджан - маленькую горную страну на берегу Каспия. Расположенный на пересечении Азии и Европы между Турцией и Россией Азербайджан был одним из центров древнего Шелкового пути. “Азербайджан со своими богатыми природными ресурсами, минеральными водами и грязевыми ваннами является региональным оздоровительным центром», - отмечает глава Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

Мы рекомендуем путешественникам, желающиюм в течении 7 дней омолодиться и удивиться, следующее: День первый Прибытие в Баку. В расположенном на пересечении межконтинентальных торговых путей Баку можно насладиться как древностью, так и модерном. Город, прославившийся небоскребами и современной архитектурой, и в то же время известный прекрасными видами на природу и многовековой историей, выполняет роль коридора к основным оздоровительным центрам. Bilgah Beach Hotel расположен в 30 минутах езды от города:отличный вид на море, люксовые номера и коттеджи, бассейны, развлекательные центры, пляж и ресторан, оздоровительный клуб, spa-центр, турецкая баня, термальные воды, сауна, разичные услуги по массажу.

День второй “See Breeze Resort” и “Amburan Beach Club”. “See Breeze Resort” расположен на живописном берегу Каспия. Здесь и йога, и водный фитнес, возможности кросфита, оздоровительный центр, большой пляж. Рсположенный на одном из лучших пляжей Азербайджана в поселке Бильгя “Amburan Beach Club” предлагает посетителям пляж, бассейны, развлекательный центр и место семейного отдыха, вкусную азербайджанскую кухню и традициионный чай, различные напитки и услугу у бассейна и террас. День третий На пути из Бильгя в Ширванский национальный парк и Лянкяран. Прогуляйтесь по Национальному парку. Посмотрите на джейранов, розовую цаплю, фламинго и других обитателей болотистых мест. А беседы с гостеприимными егерями, вообще, уникальная практика! На территории парка вы также можете пообедать или выпить чай. Посетите Лянкяран. Этот регион прославился своим чаем, используемыми с античных времен минеральными водами и Персидским (Кавказским – ред.) леопардом, который до появления в 2007 году в Гирканском национальном заповедники считался исчезнувшим. В расположенном вблизи границы с Ираном городе Лянкяран рядами расположены плантации чая, цитрусовых и овощей, старинные постройки из кирпича, прохладыне реки и леса. А черные пески на каспийских пляжах обладают лечебными свойствами. Переночуйте в отеле “Springs Wellness Resort”, находящемся в центре субтропического горного-лесного массива. Баня и spa-услуги, развлекательный комплекс, йога и прогулка по горам – то, чем привлекает этот современный отель.

День четвертый Посетите Гирканский национальный парк. Прогуляйтесь вокруг парка. Пообедайте и выпейте чай в лесу около парка. А вечером в отеле Springs Wellness Resort насладитесь отдыхом в открытом и крытом бассейнах, парилках, сауне, бане и снежных комнатах, а также медицинскими услугами и лечением, массажем и терапией.

День пятый Посетите курорт Naftalan Garabag. Веками люди стекаются сюда для принятия ванн с одноименной уникальной лечебной нефтью. (Подробный репортаж на CNN Travel “Naftalan: Qonaqların xam neftdə vanna qəbul etdiyi Azərbaycan kurortu”) А для ознакомления с уникальным Албанским наследием в Азербайджане посетите расположенное неподалеку село Нидж.

День шестой Spa на курорте – нефтяная терапия в spa-центре Entra в Naftalan Garabag Resort, соли Каспия, морские водоросли, грязевые вулканы и целебные растения, а также терапия в ваннах. Кроме того, посетители могут воспользоваться услугами массажа и косметическими процедурами, кедровыми бочками и соляными комнатами. Деятельность Spa-центра направлена на профилактику и лечение хронических заболеваний. Вернитесь в Баку и посетите Baku Fairmont Hotel. Насладитесь видами на Башни пламени и Баку! Наряду с небольшими бутик-отелями в Старом городе здесь есть и множество других предложений.

День седьмой Позавтракайте в Старом городе. А затем посетите Девичью башню, Дворец Ширваншахов, центр ABAD, сувенирные лавки Челеби и Келагаи, прогуляйтесь по городу. Посетите Янардаг – отремонтированный комплекс Горящей горы. В этом знаменитом центре огнепоклонничества также расположены музей и выставка камней.