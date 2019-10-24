Иск от имени главы турецкого государства подал его адвокат. Ответчиками указаны главный редактор издания Этьенн Жернель и автор публикации в номере от 24 октября Роман Губер. 11-страничный иск подан в Генпрокуратуру Анкары по факту нарушения французскими журналистами статьи УК "Об оскорблении президента".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на французский журнал Le Point за оскорбительную и клеветническую статью, сообщает Habertürk.

Недовольство президента Турции вызвала обложка номера французского журнала от 24 октября. Журнал поместил на обложку фото Эрдогана с надписью оскорбительного содержания. По мнению адвоката турецкого лидера, действия редакции французского издания не имеют ничего общего с понятием свободы слова, пишет Anadolu.

Официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын обвинил Le Point в клевете. "Франция колонизировала многие африканские государства, такие как Алжир, Марокко. Она уничтожила тысячи людей, занималась работорговлей, наблюдала за геноцидом в Руанде. И этот французский журнал начал клеветать на нас по поводу этнических чисток!" - написал он в Twitter.