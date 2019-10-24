Назарбаев - Лукашенко: "Мы вместе прошли через много трудностей"

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко, который находится с визитом в Нур-Султане.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность сохранения и развития дружественных отношений между двумя странами. "Мы вместе прошли через много трудностей", - отметил Назарбаев, обращаясь к Лукашенко.

"Все эти годы мы многому учились друг у друга", - приводит слова первого президента Казахстана его пресс-служба.

Назарбаев заявил, что глубоко уважает Лукашенко за то, что он сделал для Беларуси, и за его человеческие качества: "Остаюсь вашим надежным другом", - заключил он.