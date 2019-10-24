Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 15:16

Россия и Япония в последние годы стремятся расширить свое присутствие на африканском континенте. Китай наблюдает за их действиями со снисходительной улыбкой.

Два крупных события последних месяцев подчеркнули значимость Африки для государств, отстоящих от нее на тысячи километров. В конце августа в японской Иокагаме прошла седьмая ежегодная Токийская международная конференция по развитию Африки (TICAD), в которой приняли участие 54 африканских государства и различные международные организации. Вчера, 23 октября, в Сочи открылся саммит «Россия-Африка», количество участников которого столь же впечатляюще. Схожесть двух этих масштабных мероприятий совершенно очевидна, а разница - несущественна. Международная борьба за Африку вступает в новый этап, все больше игроков обращают свой взор на «Черный континент», но, если присмотреться, то и игроки не слишком-то и новые, и цели те же, что были в прошлом и позапрошлом веках - получение новых рынков сбыта и приобретение контроля над африканскими ресурсами. «Ой, ладно вам про ресурсы», - заметит скептик. - «Если у японцев с этим действительно проблемы, то уж России своего хватает для освоения». И будет не прав, поскольку главное преимущество африканских природных богатств перед российскими заключается в их легкодоступности и меньших затратах на добычу. То есть - минимизируются собственные издержки, а извлекаемый из африканских недр доход, наоборот, максимизируется, все просто и очевидно для всех.

Но, пусть цели у всех одни - модели их достижения разные. Что, по сути, представляли собой традиционный западный колониализм до 60-х годов прошлого века и сменивший его неоколониализм? Захватываем территорию или привязываем к себе всевозможными средствами, а затем руками туземного населения при активной поддержке местных, взращенных Западом же элит досуха выкачиваем ресурсы. После чего колония утрачивает свою экономическую значимость и, следовательно, ее можно сбросить, оставив туземное население наедине с их трудностями - «проблемы индейцев шерифа не волнуют», что там дальше - никому, кроме волонтеров и правозащитников неинтересно. Эта модель «освоения Африки» казалась единственно возможной до начала 2000-х, пока сюда не пришел Китай. Нет, Пекин не впал в благотворительность и меценатство, чем грешил ранее на континенте Советский Союз, но и отказался быть «пылесосом» - выкачать ресурсы, а дальше хоть трава в саванне не расти. Финансирование программ развития, кредитование, инвестиции в инфраструктуру и, разумеется, поток дешевых товаров были теми основными инструментами, которые Китай использовал, когда стремительно и широко шагал по Африке. Его проникновение на «Черный континент» происходило не под грохот солдатских ботинок, не под заклинания об «идеологии социализма», а под тихий и убаюкивающий шелест купюр.

В итоге КНР уже много лет является первым торговым партнером континента - на него приходится 17,5% всего импорта африканских стран. Помимо торгового взаимодействия, КНР становится видным инвестором - за последние семь лет объем накопленных китайских инвестиций вырос в 2,5 раза. При этом увеличение инвестиционного присутствия Пекина в Африке происходит при постепенном уходе западного бизнеса. Так, за последние пять лет объем накопленных китайских инвестиций в Африке увеличился на 24 млрд долларов, инвестиции из США и Великобритании практически не изменились, а из Франции – снизились на 3 млрд долларов. И вот, в этот создаваемый Пекином «китайский мир» на «Черном континенте» сейчас активно решили вклиниться Токио и Москва. Обострение конкуренции? Возрастание ставок и новый виток битвы за Африку? Нет, не похоже. Сухим языком цифр ситуация с той же Японией здесь выглядит следующим образом. Так, за последние два десятилетия товарооборот между Китаем и Африкой вырос в двадцать раз. По данным китайской таможни, в прошлом году объем взаимной торговли достиг 204,2 млрд долларов США, что на 20% больше, чем в 2017 году. Экспорт из Африки в Китай в прошлом году составил 99 миллиардов долларов США, что является самым высоким уровнем с 1990-х годов. Для сравнения, в 2017 году экспорт Японии на континент составил 7,8 миллиарда долларов США, а импорт составил 8,7 миллиарда долларов США, то есть, разрыв с китайскими показателями разительный. Еще хуже для Токио обстоит ситуация и в части инфраструктурных проектов. У японской стороны в Африке нет ничего сопоставимого с проектами Пекина в Замбии, Анголе и Нигерии, не говоря уже о масштабных транспортных проектах КНР вроде железнодорожного строительства в Кении и железной дороги Аддис-Абеба-Джибути. И в качестве «последнего гвоздя» для гроба японских надежд грустный факт - как показывают статистические данные второй половины 2018 - первой половины 2019 годов, торговля Токио с Африкой сокращается. По вполне объективной причине - японской экономике большего количества ресурсов не нужно, у нее другие приоритеты. Не тянет она в гонке за присутствие на «Черном континенте», «слаба в коленках» для этого оказалась. С другим участником «африканского забега», Москвой, все складывается не менее интересно. На саммите в Сочи президент России объявил о списании государствам Африки долга перед Москвой в размере 20 миллиардов долларов. Кстати, именно такую сумму составил товарооборот РФ с «Черным континентом» за весь 2018 год. Это заявление присутствовавшие в зале представители африканских элит встретили бурными и продолжительными аплодисментами, поскольку вот именно такой язык им понятен и близок, «пусть нам платят за нашу любовь и прощают долги».