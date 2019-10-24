Крах Еревана: Би-Би-Си рассказала о преступлениях армии Армении в Карабахе это впервые, видео
Сегодня на британском радиоканале BBC был опубликован очередной выпуск передачи Hard Talk, в ходе которого ведущий Стивен Сакур уличил своего гостя, главу МИД Армении Зограба Мнацаканяна в непоследовательности и лжи, когда тот рассказывал об армянских подходах к нагорно-карабахскому конфликту, сообщает «Вестник Кавказа».
В частности, Мнацаканян попытался убедить слушателей BBC, что Ереван стремится достичь мира в регионе. Выслушав его аргументы, Стивен Сакур задал вопрос: "Вы мне сказали, что хотите мира – тогда объясните, почему в августе, всего пару месяцев назад, премьер-министр Никол Пашинян выступил с очень характерным заявлением, в абсолютно однозначной манере объявив: "Карабах – это Армения. Точка"? Так он хочет мира?"
Министр иностранных дел Армении попытался уйти от вопроса, заявив, что Никол Пашинян имел в виду необходимость приемлемости решения нагорно-карабахского конфликта для Армении в той же степени, что для Азербайджана и оккупированных азербайджанских территорий. "Мы ждем от Азербайджана послание, которое бы отвечало нашим интересам и нашему видению и интересам безопасности людей, живущих в Нагорном Карабахе", - сказал он.
Сакур вернул разговор в изначальное русло, указав, что заявление "Карабах – это Армения. Точка" противоречит международному законодательству, какие бы смыслы ни вкладывал в эти слова Пашинян. "Когда премьер-министр говорит "Карабах – это Армения. Точка", он знает, что это противоречит международному законодательству, позиции ООН и всех независимых международных организаций, мне сложно представить, каким образом это может быть движение к миру", - признался радиоведущий BBC.
"Учитывая, что Никол Пашинян продолжил обращаться к народу в своей речи с предложением объединения, этими слоганами националистов, которые были слышны в 80-90-х годах во время войны с Азербайджаном, вы мне заявляете, что премьер-министр хочет мира?" - вновь задал вопрос он.
BBC Hard Talk - The anchor debanks Armenian MFA - No need further comments pic.twitter.com/5VYbg942zG— Farid Shafiyev (@shafiyev_farid) October 24, 2019
После этого Мнацаканян попытался объяснить слова Пашиняна с общеармянской точки зрения, сознавшись при этом в экспансионистских планах Еревана. "Общеармянская повестка дня включает в себя Нагорный Карабах. Армения сфокусирована на разработке плана по объединению, и он не исключает жителей Нагорного Карабаха – такова общеармянская повестка дня. Армяне – это не только нация внутри Республики Армения, но и нация во всем мире. Нагорный Карабах – это территория, где живут наши соотечественники", - заявил он, будто бы забыв о политике представления марионеточного режима на оккупированных территориях Азербайджана как отдельного от армянского народа.
Затем Стивен Сакур обратил внимание своего гостя на то, что за эти слова Пашиняна осудил даже главный армянский союзник – Россия. "Российский министр иностранных дел Сергей Лавров после этого беспрецедентного заявления вашего премьер-министра сказал, что "Карабах – это Армения" – то же самое, как если бы премьер-министр Албании заявил из Тираны "Косово – это Албания". Даже русские, ваши многолетние военные и не только военные союзники заявляют, что ваша позиция неприемлема", - отметил он.
Мнацаканян не ответил и на это замечание, вновь повторив об ожидании сигнала из Азербайджана. В ответ радиоведущий BBC подчеркнул, что Армения тоже должна давать какие-либо сигналы о готовности к компромиссам, и армянский министр вновь его проигнорировал, сказав лишь, что "мы настаиваем, что компромисс – это выход; [Никол Пашинян] в своей речи предложил решение нагорно-карабахской проблемы через достижение компромисса". О компромиссах с армянской стороны ни слова сказано не было.
Тогда Стивен Сакур напомнил о преступлениях армянской армии. "Мне кажется, чтобы найти выход из безвыходного положения, нужно включить воображение. Вы готовы творчески подойти к этому вопросу и признать, что за последние 20 лет и даже больше армянская армия несла ответственность за очень серьезные преступления. ООН это признала. Европейский суд по правам человека это признал. Независимые организации, например, Amnesty International, говорили о преступлениях ваших вооруженных сил. Если вы хотите изменить эту динамику, новое правительство готово признать, что да, мы несем ответственность за серьезные преступления в прошлом?" - спросил он.
Зограб Мнацаканян не стал отвечать и на этот вопрос, сказав без всякой связи, что "Армения – единственный гарант безопасности". Когда ведущий попросил все-таки ответить на вопрос по существу, министр вновь сказал "Мы единственные гаранты безопасности, мы занимаемся обеспечением безопасности для жителей Нагорного Карабаха, мы ответственны за это".