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Сегодня на британском радиоканале BBC был опубликован очередной выпуск передачи Hard Talk, в ходе которого ведущий Стивен Сакур уличил своего гостя, главу МИД Армении Зограба Мнацаканяна в непоследовательности и лжи, когда тот рассказывал об армянских подходах к нагорно-карабахскому конфликту, сообщает «Вестник Кавказа». В частности, Мнацаканян попытался убедить слушателей BBC, что Ереван стремится достичь мира в регионе. Выслушав его аргументы, Стивен Сакур задал вопрос: "Вы мне сказали, что хотите мира – тогда объясните, почему в августе, всего пару месяцев назад, премьер-министр Никол Пашинян выступил с очень характерным заявлением, в абсолютно однозначной манере объявив: "Карабах – это Армения. Точка"? Так он хочет мира?"

Министр иностранных дел Армении попытался уйти от вопроса, заявив, что Никол Пашинян имел в виду необходимость приемлемости решения нагорно-карабахского конфликта для Армении в той же степени, что для Азербайджана и оккупированных азербайджанских территорий. "Мы ждем от Азербайджана послание, которое бы отвечало нашим интересам и нашему видению и интересам безопасности людей, живущих в Нагорном Карабахе", - сказал он. Сакур вернул разговор в изначальное русло, указав, что заявление "Карабах – это Армения. Точка" противоречит международному законодательству, какие бы смыслы ни вкладывал в эти слова Пашинян. "Когда премьер-министр говорит "Карабах – это Армения. Точка", он знает, что это противоречит международному законодательству, позиции ООН и всех независимых международных организаций, мне сложно представить, каким образом это может быть движение к миру", - признался радиоведущий BBC. "Учитывая, что Никол Пашинян продолжил обращаться к народу в своей речи с предложением объединения, этими слоганами националистов, которые были слышны в 80-90-х годах во время войны с Азербайджаном, вы мне заявляете, что премьер-министр хочет мира?" - вновь задал вопрос он.

BBC Hard Talk - The anchor debanks Armenian MFA - No need further comments pic.twitter.com/5VYbg942zG — Farid Shafiyev (@shafiyev_farid) October 24, 2019