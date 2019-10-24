Кремль о сложности реализации турецко-российского меморандума

Определенных шероховатостей на первой стадии реализации подписанного в Сочи меморандума РФ и Турции по Сирии нельзя исключать, ситуация не может нормализоваться в одночасье. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Определенных шероховатостей на первых стадиях, безусловно, нельзя исключать, ситуация очень сложная, и в одночасье она не может нормализоваться. Но проводится очень кропотливая и сложная работа», - сказал Песков.

Он добавил: «В настоящее время происходит развертывание наших сил и средств, а также сил и средств сирийских пограничников в очерченных зонах, что само по себе является позитивным фактом и говорит о том, что в русле достигнутых и закрепленных в меморандуме договоренностей ведется конкретная работа».