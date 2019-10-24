Президент Туркмении призвал в Баку укреплять экономический суверенитет

Страны Движения неприсоединения должны выступать за продвижение законных прав стран-членов в сфере экономики, за экономический суверенитет, решительно выступать против дискриминации, искусственных барьеров, сказал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку.

Одной из главных задач является эффективное противодействие международному терроризму, также отметил Бердымухамедов.

«Туркменистан выступает за реализацию глобальной контртеррористической стратеги ООН. Такая стратегия должна быть реализована повсеместно — на мировом, региональном и национальном уровне. Для членов Движения неприсоединения, которые сталкиваются с реальной угрозой терроризма, эта задача в высшей степени актуальна», - сказал туркменский лидер.