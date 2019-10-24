Солдат-срочник устроил массовый расстрел в России обновлено 16:27
Солдат, застреливший восьмерых своих сослуживцев и ранивший еще двоих, задержан в Забайкалье, сообщает Интерфакс со ссылкой Минобороны РФ.
"25 октября около 18:20 по местному времени при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Читинского района Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении, поступившем в Интерфакс.
Отмечается, что стрелявший задержан, а раненые доставлены в военный госпиталь, где им уже оказана помощь. Их жизни ничего не угрожает.
Предварительной причиной поведения солдата, застрелившего сослуживцев, назвали нервный срыв из-за личных проблем, сказали в Минобороны РФ.
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Российский военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, есть погибшие и раненые, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
"В воинской части в поселке Горный (Забайкальский край) военнослужащий, предположительно - солдат-срочник, находясь в карауле, открыл огонь по сослуживцам. Несовместимые с жизнью ранения получили семь человек, еще двое госпитализированы", - сказал источник.
Интерфакс не располагает официальным подтверждением данной информации.