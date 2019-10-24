Солдат, застреливший восьмерых своих сослуживцев и ранивший еще двоих, задержан в Забайкалье, сообщает Интерфакс со ссылкой Минобороны РФ.

"25 октября около 18:20 по местному времени при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Читинского района Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении, поступившем в Интерфакс.

Отмечается, что стрелявший задержан, а раненые доставлены в военный госпиталь, где им уже оказана помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Предварительной причиной поведения солдата, застрелившего сослуживцев, назвали нервный срыв из-за личных проблем, сказали в Минобороны РФ.