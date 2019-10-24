В Британии задержали подозреваемых по делу о гибели 39 китайцев

В Великобритании полиция арестовала двух человек в рамках расследования дела о грузовике с погибшими мигрантами, сообщает Sky News.

В полиции назвали только пол и возраст арестованных — это 38-летний мужчина и 38-летняя женщина из города Уоррингтон в графстве Чешир. Как они связаны с грузовиком, не уточняется.

В рамках расследования дела также арестован водитель грузовика, 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон. Его подозревают в убийстве.