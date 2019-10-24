Программа Azerbaijan Digital HUB на Eurasia Innovation Day

Так, в рамках Eurasia İnnovation Day во время панели “Инновация и технология” советник по стратегии в AzerTelecom Азер Байрамов выступил с докладом на тему "Made in Azerbaijan: Инновации и технологии”. Азер Байрамов рассказал о работе, проводимой для признания Азербайджана как инновационного и технологического центра в мире. В особенности он предоставил обширную информацию о программе Azərbaijan Digital HUB, проводимой AzerTelecom.

Программа Azerbaijan Digital HUB, реализуемая компанией AzerTelecom - магистральным интернет-провайдером, соединяющим Азербайджан с международной интернет-сетью, была представлена на мероприятии Eurasia Innovation Day, прошедшего в рамках Недели инноваций - İnnoWeek в Центре Гейдара Алиева.

Было отмечено, что реализация крупных инфраструктурных проектов в рамках программы превратят страну в цифровой центр для стран СНГ, Кавказа, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и близлежащих регионов и будет играть значимую роль в удовлетворении спроса этих регионов в интернет услугах и контенте. Программа внесет свой вклад в экспорт инноваций и цифровых услуг под брендом Made in Azerbaijan в соседние регионы и в целом послужит развитию сектора ИКТ, а также внесет свой вклад в создание цифровой экосистемы.

Стоит отметить, что представитель AzerTelecom также принял участие в качестве модератора во 2-м Бакинском форуме по электронной коммерции (BEF-2019), прошедшем в рамках InnoWeek. Сессия, состоявшаяся 21 октября в рамках форума на тему “Новые технологические тренды в электронной торговле: перспективы и риски”, прошла под модераторством Азера Байрамова. Во время сессии состоялись дискуссии на такие темы, как кибербезопасность, электронная подпись, искусственный интеллект, робототехника и блокчейн.

Мероприятие Eurasia İnnovation Day было проведено при совместной организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий и компании Huawei. В целом, Неделя инноваций - InnoWeek состоялась с 18 по 24 октября. В рамках проекта, реализуемого МТСВТ совместно с Центром Гейдара Алиева, прошли конференции, форумы и выставки, отражающие последние новшества в сфере высоких технологий и инноваций.

AzerTelecom является дочерней компанией Bakcell - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. Компания основана в 2008 году и предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. В настоящее время AzerTelecom реализует программу Azerbaijan Digital Hub, чтобы трансформировать Азербайджан в региональный цифровой центр в дополнение к статусам Энергетического и Транспортного центра, принадлежащего Азербайджану.

Цель программы Digital Hub - превратить страну в цифровой центр для Кавказа, СНГ, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов. Реализация программы создает прочную основу для национальной IT и национальной Инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие стартапов, ИТ-архитектуры. Программа в целом будет способствовать повышению ИКТ-системы страны до уровня передовых мировых стандартов, выходу страны на более передовые позиции в международных рейтингах.