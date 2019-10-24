Ильхам Алиев призвал Движение реформировать ООН

«Мы должны наращивать усилия для соблюдения норм и принципов международного права. В этом плане имеется большая необходимость в реформах в деятельности ООН. Насильственное изменение границ, нарушение территориальной целостности стран с применением силы и вмешательство во внутренние дела недопустимы». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на саммите Движения неприсоединения в Баку.

Глава государства отметил, что во время председательства Азербайджана в Движении неприсоединения будут предприняты усилия для установления и развития диалога с другими структурами и расширения географии сотрудничества.

«Учитывая, что страны-члены Движения неприсоединения в большинстве своем являются развивающимися странами, важно развитие сотрудничества между ними в экономической сфере. В этом плане вступление Азербайджана в «Группу 77» позволяет наращивать наши усилия в социально-экономической сфере в международном масштабе. Защита интересов стран-участниц совместными усилиями в ООН имеет особую значимость», - сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства в своем выступлении также коснулся первых лет независимости Азербайджана, отметив, что эти годы для страны были очень трудными.

«Предательская, трусливая и некомпетентная власть Народного фронта привела нашу страну к большим бедам. В Азербайджане началась гражданская война. Лишь приход к власти по требованию народа в 1993 году президента Гейдара Алиева спас страну от еще больших трагедий. Азербайджан вступил на демократический и устойчивый путь развития, в стране восстановилась стабильность», - сказал глава государства.