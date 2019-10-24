Ученые установили причину смерти Александра Македонского

Древнегреческий правитель и полководец Александр Македонский умер от панкреонекроза, а не от малярии, брюшного тифа или пневмонии, как считалось ранее. К такому выводу пришли ученые из Университета Аристотеля в Греции.

Издание Greek Reporter пишет, что в ходе исследования, начавшегося еще в 1995 году, специалисты тщательно проанализировали симптомы болезни и последние дни македонского царя, описанные античными авторами.

По словам почетного профессора медицины доктора Томаса Герасимидиса, причиной смерти полководца стал тяжелый сепсис, вызванный острым панкреонекрозом. Это заболевание, в свою очередь, развилось из-за желчнокаменной болезни, а также пристрастия Александра к тяжелой пище и вину, считает профессор.