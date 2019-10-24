Чавушоглу: Эрдоган на каждой встрече с Путиным поднимает тему Карабаха

«Турция всегда поддерживала братский Азербайджан... Анкара сделает все возможное для освобождения азербайджанских земель от оккупации», - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Баку, сообщает Anadolu.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при каждой встрече с российским лидером Владимиром Путиным касается карабахской тематики.

Президент Эрдоган говорил, что работа сопредседателей МГ ОБСЕ безрезультатна, и проблема может быть решена усилиями России, отметил турецкий министр.

Территориальная целостность Азербайджана должна быть незамедлительно обеспечена на основе резолюций ООН и других международных организаций, сказал Чавушоглу, добавив, что Турция продолжит прилагать всевозможные усилия для решения проблемы, главным образом совместно с Россией.

«Уверены, если Россия приложит больше усилий, как сказал президенту Путину господин Эрдоган, эта проблема будет решена. Турция готова активно поддержать данный процесс», - добавил Чавушоглу.